4 صواريخ ثقيلة تهز وسط بيروت ونزوح جماعي من موقع الغارة الإسرائيلية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:25 صباحاً - أشارت مصادر أمنية إلى سقوط 4 صواريخ على الأقل على وسط بيروت، وذلك في هجوم جوي فجر اليوم السبت دون سابق إنذار.

وأشارت مراسلة سكاي نيوز عربية، إلى أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ ثقيلة على شارع فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا وسط بيروت.

وأكدت أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ ثقيلة على شارع فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا.

— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) https://twitter.com/fouadkhreiss/status/1860148581241618867?ref_src=twsrc%5Etfw

وأدى القصف الإسرائيلي إلى حركة نزوح كثيفة من مكان الغارة الإسرائيلية في بيروت، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

والمبنى المستهدف مؤلف من 8 طبقات، وقد سوي أرضًا، كما تسبب الاستهداف بدمار كبير في المباني المحيطة.

أتى ذلك، بعد سلسلة غارات سابقة طالت الضاحية وأطرافها عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء أبنية، يقع عدد منها في مناطق سكنية وتجارية مكتظة، في خضم استمرار المواجهة المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل منذ شهرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطال فيها القصف الإسرائيلي العاصمة، فالأسبوع الماضي أغارت إسرائيل على منطقة مار الياس، وقبلها على رأس النبع حين اغتالت المسؤول الإعلامي في حزب الله، محمد عفيف.

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