أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:06 مساءً - أعلنت فلسطين، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، ترحيبها بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.

فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وأكدت السلطة الفلسطينية في بيانها أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".

الجنائية الدولية تقضي باعتقال نتنياهو وجالانت



وطالبت السلطة الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين نتنياهو وغالانت.

وأكدت السلطة الفلسطينية أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وجالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

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