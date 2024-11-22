جالانت يكشف عن تفاصيل لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:04 مساءً - كشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عاموس هوكستين، واصفًا اللقاء بأنه كان "ناجحًا".

تفاصيل لقاء جالانت بالمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط

وقال جلانت: "لقاء ناجح مع مبعوث الرئيس الأمريكي عاموس هوكستين".

وأوضح أنه اطلع على "التقدم الكبير نحو تسوية تضمن إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".

3 مبادئ أساسية لا يمكن لإسرائيل التنازل عنها

وأضاف أنه على مدار العام الماضي، وخلال العديد من الاجتماعات والمحادثات مع هوكستين والقيادة الأمريكية، تم تحديد 3 مبادئ أساسية لا يمكن لإسرائيل التنازل عنها، والتي فقط بتحقيقها يمكن تحسين الوضع الأمني".

وعدد جالانت تلك المبادئ بقوله إنها تتمثل في إبعاد قوات حزب الله وتفكيك جميع البنى التحتية للإرهاب شمال نهر الليطاني ومنطقة "برك البوفور".

وإنشاء آلية تنفيذية تعمل على تفكيك البنى التحتية للإرهاب ومنع إعادة بنائها أو تعزيز قدرات حزب الله، مع الحفاظ على حرية حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، لضمان فرض الاتفاق في حال انتهاكه".

ووقف مسار تعزيز قدرات حزب الله وعزل لبنان جويًا، بحريًا، وبريًا لمنع نقل الأسلحة إلى حزب الله".

وأكمل قائلًا: "بفضل الإنجازات الأمنية والعسكرية التي تحققت خلال قيادتي لمنظومة الأمن، يمكن لإسرائيل أن تتقدم نحو تسوية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم".

واعتبر أن "هذه الخطوة تضعف إيران وحزب الله بشكل كبير، وتتيح لإسرائيل تنفيذ مزيد من العمليات لاستعادة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب في غزة".

وختم جالانت بالإعراب عن شكره للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط على جهوده المستمرة للوصول إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان.

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