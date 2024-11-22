أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة على هامش مؤتمر "بناء الجسور بين الثقافات" بداغستان - أخبار كلمتك

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة على هامش مؤتمر "بناء الجسور بين الثقافات" بداغستان - أخبار كلمتك

معسكر للمصري بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

معسكر للمصري بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي بعد الأجندة الدولية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي بعد الأجندة الدولية - أخبار كلمتك

هجوم متبادل بين الأهلي والاتحاد السكندري في أول 15 دقيقة - أخبار كلمتك

هجوم متبادل بين الأهلي والاتحاد السكندري في أول 15 دقيقة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، لقاء الخميسي تكشف عن فيلم قديم ترغب في ترميمه - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، لقاء الخميسي تكشف عن فيلم قديم ترغب في ترميمه - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، خالد الصاوي لـ الفلسطينيين واللبنانيين: "قريب هنبقى معاكم بإيدينا" - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، خالد الصاوي لـ الفلسطينيين واللبنانيين: "قريب هنبقى معاكم بإيدينا" - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:تحذيرات من سيول جارفة الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:تحذيرات من سيول جارفة الليلة - أخبار كلمتك

القبض على شباب معهم هذا الامر داخل باص فوكسي في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شباب معهم هذا الامر داخل باص فوكسي في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الدنمارك تعلن التزامها بقرارات الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدنمارك تعلن التزامها بقرارات الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

الدنمارك تعلن التزامها بقرارات الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:39 مساءً - أعلنت الخارجية الدانماركية، اليوم الجمعة، التزامها بقرارات الجنائية الدولية وأن أي اشتباه في وقوع جرائم حرب يوجب مقاضاة مرتكبيها، وذلك بعد إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وجالانت.

ومن جانبها، أعلنت حكومة إيرلندا، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الشرطة الإيرلندية ستعتقل نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا، مؤكدة دعم المحاكم الدولية.

وفي وقت سابق، حسم وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، موقف بلاده من تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، في حال زار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو إيطاليا.

إيطاليا تتعهد بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ضد نتنياهو

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إنه سيتعين علينا اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية إذا زار إيطاليا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، "إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة". كما أصدر المحكمة أمر اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس".

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمر اعتقال بحق نتنياهو

وذكرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، أن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو وجالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف".

وشددت الجنائية الدولية على أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتانياهو وجالانت ارتكبا جرائم"، مؤكدة أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتانياهو وجالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. وأكدت إبان قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بايدن: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت "شائنة" وسنقف إلى جانب إسرائيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق