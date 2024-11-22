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زاخاروفا: تصريحات زيلينسكي تؤكد أنه ليس منتهي الصلاحية فقط بل غارق في المخدرات - أخبار كلمتك

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زاخاروفا: تصريحات زيلينسكي تؤكد أنه ليس منتهي الصلاحية فقط بل غارق في المخدرات - أخبار كلمتك

زاخاروفا: تصريحات زيلينسكي تؤكد أنه ليس منتهي الصلاحية فقط بل غارق في المخدرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - لفتت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن زلة لسان  زيلينسكي حول ضرب قواته أراضي روسيا أكثر من مرة بصواريخ أمريكية جاء قبل حصوله على الضوء الأخضر من بايدن.

وكنوع من السخرية قالت زاخاروفا في قناتها على تيليجرام إن تصريح زيلينسكي كان رائعا، كجميع تصريحاته السابقة.

وأضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي نستخدم فيها هذا السلاح (الصواريخ الأمريكية) اتضح الأمر أن زيلينسكي ليس منتهي الصلاحية فقط، بل غارق في استنشاق المخدرات.

 زيلينسكي تثبت تعاطيه المخدرات

 وتابعت أنه يبدو احتجاج زيلينسكي بعد استخدام روسيا صاروخ "أوريشنيك" الباليستي فرط الصوتي ردا على قصفه، كطفل يقول لأبيه لماذا عاقبتني على كسر النافذة هذه المرة فهي ليست الأولى التي أفعلها!".

 

ووجه الرئيس فلاديمير بوتين الليلة الماضية كلمة أكد فيها ضرب أوكرانيا أهدافا في مقاطعتي كورسك وبريانسك الحدوديتين جنوب غربي روسيا بصواريخ "أتاكمس" الأمريكية، و"ستورم شادو" البريطانية، وصدّ الدفاعات الروسية لها.

وأعلن بوتين توجيه الجيش الروسي ردا على ذلك ضربة دقيقة وشاملة بصاروخ "أوريشنيك" البالستي فرط الصوتي متعدد الرؤوس.

 موسكو ستضرب المواقع العسكرية 

وحذر بوتين الغرب من أن جميع أنظمة الدفاع الجوي في العالم غير قادرة على اعتراض هذا الصاروخ التي تسير أسرع من الصوت بعشر مرات، وأن موسكو ستضرب المواقع العسكرية في الدول التي تستخدم أسلحتها ضد روسيا.

وضرب الجيش الروسي الليلة الماضية مصنع يوجماش العسكري تحت الأرضي في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك شرق أوكرانيا ودمره بالكامل، في عملية هزت نظام كييف ورعاته.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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