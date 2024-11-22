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‏بريطانيا: ملتزمون بالإجراءات القانونية الخاصة بالجنائية الدولية - أخبار كلمتك

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‏بريطانيا: ملتزمون بالإجراءات القانونية الخاصة بالجنائية الدولية - أخبار كلمتك

‏بريطانيا: ملتزمون بالإجراءات القانونية الخاصة بالجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:44 مساءً - أعلنت ‏بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بالإجراءات القانونية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. 

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية حول أوامر اعتقال الجنائية الدولية: “سندرس خطواتنا بعناية”.

فيما انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، واصفًا خطوة المحكمة بـ"الأمر الشائن".

مذكرتا اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وقال بايدن في أول تصريح له ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: أيًّا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".  

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.  

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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