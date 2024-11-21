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القسام تشتبك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا فى بيت لاهيا - أخبار كلمتك

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القسام تشتبك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا فى بيت لاهيا - أخبار كلمتك

القسام تشتبك من المسافة صفر مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا فى بيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا في بيت لاهيا، وأجهزوا عليهم من المسافة صفر.

القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية في بيت لاهيا

ويوم أمس الأربعاء، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من اشتباك مقاتليها مع جنود وآليات إسرائيلية في محور التوغل وسط بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ووثق مقطع الفيديو عملية استهداف دبابة "ميركافا" قرب مقر "الجمعية الإسلامية" بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.

القسام تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل

كما بثت القسام أيضا لقطات توثق استهداف قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد قرب المكان ذاته، أعقبها إطلاق مكثف للنار من عناصر "القسام" صوب جنود إسرائيليين ترجلوا بين المنازل في منطقة الجواني وسط بيت لاهيا.

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا شمال غزة

كتائب القسام تقنص 5 جنود إسرائيليين في بيت لاهيا

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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