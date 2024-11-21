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حزب الله يستهدف قاعدة حيفا البحرية بمسيرات انقضاضية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:16 مساءً -  أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الخميس، استهداف قاعدة حيفا البحرية بمسيرات انقضاضية، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

 

حزب الله يهاجم قاعدتين إسرائيليتين

 وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني: هاجمنا بالمسيّرات قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا وأصبنا الأهداف.

وأضاف حزب الله في البيان الصادر عنه:"هاجمنا بسرب من المسيّرات قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصبنا الأهداف".

 

مقتل 800 جندي إسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023

وأمس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن 800 من جنوده  قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكى إلى لبنان، آموس هوكستين،  أن واشنطن تعمل عن كثب مع الإدارة فى لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

 

نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وقال هوكشتين - خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل-: "استطعنا أن نقارب بين وجهات النظر وسد الفجوة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ولكن هناك بعض القضايا لا تزال عالقة ".

ونوه بأن هناك تقدما في المفاوضات مع رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه بري وأنه هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل، معربا عن أمله أن تصل الجهود إلى حل خلال الأيام القادمة.

 

وأشار إلى أنه يتوجه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مبينا أن هذه المفاوضات ستعتمد على ما تم التوصل إليه اليوم في لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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