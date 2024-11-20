أمريكا تغلق سفارتها في أوكرانيا وتوجه رسالة لرعاياها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إغلاق سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، كما نصحت رعاياها بالاحتماء حالة إعلان أي تأهب جوي، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

استخدام صواريخ أمريكية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن سمح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين، أنه من المرجح أن تستخدم الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في البداية ضد القوات الروسية والكورية الشمالية للدفاع عن القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بغرب روسيا.

تغييرًا كبيرًا في سياسة الولايات المتحدة

واعتبرت أن قرار بايدن يمثل تغييرًا كبيرًا في سياسة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه أدى إلى انقسامات وسط مستشاريه.

وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس أن بلاده ستقدم 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا لدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب.

مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية

وفى وقت سابق اليوم، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أن عام 2025 سيحسم من سينتصر في هذه الحرب موسكو أو كييف.

وقال زيلينسكي، في كلمة أمام البرلمان الأوكراني: “في المراحل الحاسمة التي سنشهدها العام المقبل يجب ألا نسمح لأي شخص في العالم بالتشكيك في صمود دولتنا برمتها. وتلك المرحلة ستحدد هوية المنتصر”.

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل بايدن يودع العالم بحرب نووية، ماذا بعد ضرب روسيا بصواريخ أتاكمز الأمريكية؟

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا