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مجموعة العشرين تؤكد التزامها بإصلاح نظام الحوكمة العالمية - أخبار كلمتك

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مجموعة العشرين تؤكد التزامها بإصلاح نظام الحوكمة العالمية - أخبار كلمتك

مجموعة العشرين تؤكد التزامها بإصلاح نظام الحوكمة العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:59 مساءً - أكد قادة مجموعة الـ20، فى البيان الصادر عنهم اليوم، التزامهم القوي بالتعددية وتعهدوا بإصلاح نظام الحوكمة العالمية، بحسب إعلان ريو دي جانيرو.

 

تعهدات قادة مجموعة العشرين لتعزيز نظام الحوكمة

وتعهد قادة مجموعة العشرين، بالعمل من أجل نظام متعدد الأطراف متطور ومعزز، ومتجذر في أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فضلًا عن العمل على تجديد المؤسسات وتعزيز نظام حوكمة أكثر تمثيلًا وفعالية.

كما تعهدوا أيضا بإصلاح مجلس الأمن الدولي عبر إصلاح تحويلي يتماشى مع حقائق ومتطلبات القرن الحادي والعشرين ويجعله أكثر تمثيلا وشمولا وفعالية.

وشددوا على الحاجة إلى تعزيز تمثيل وصوت الدول النامية في صنع القرار داخل بنوك التنمية متعددة الأطراف وغيرها من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

 

مجموعة العشرين تطالب بنظام تجارة متعدد الأطراف

كما أعرب القادة أيضا عن استعدادهم لمواصلة الوفاء بجميع التعهدات الواردة في الإطار المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق خدمة الديون، بما في ذلك التعهدات الواردة في الفقرتين الثانية والأخيرة.

وبشأن إصلاح التجارة العالمية، أكد القادة على الحاجة لضمان نظام تجارة متعدد الأطراف قائم على القواعد وغير تمييزي ونزيه ومنفتح وشامل ومنصف ومستدام وشفاف، وتقع في القلب منه منظمة التجارة العالمية.

كما أعربوا أيضًا عن دعمهم لضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف إيجاد نظام لتسوية النزاعات يعمل بشكل كامل وجيد ويمكن لجميع الأعضاء الوصول إليه قريبًا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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