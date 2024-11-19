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السفير المصري لدى بلجيكا يقدم أوراق اعتماده للملك فيليب (صور) - أخبار كلمتك

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السفير المصري لدى بلجيكا يقدم أوراق اعتماده للملك فيليب (صور) - أخبار كلمتك

السفير المصري لدى بلجيكا يقدم أوراق اعتماده للملك فيليب (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - قدّم السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لجمهورية مصر العربية لدى حكومة مملكة بلجيكا، إلى الملك "فيليب"، ملك بلجيكا، وذلك بالقصر الملكي في بروكسل.

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وحرص السفير أبو زيد خلال اللقاء الذى جمعه مع جلالة الملك فيليب عقب انتهاء مراسم تقديم أوراق الاعتماد، على نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى ملك بلجيكا، وتثمين القيادة المصرية للعلاقات المتميزة والخاصة التى تجمع بين البلدين على مدار ١٢٠ عامًا من العلاقات الدبلوماسية.

وقد أشاد السفير المصرى خلال اللقاء أيضًا بالتطور المستمر الذي تشهده ملفات التعاون الثنائي بين مصر وبلجيكا، لاسيما فى مجالات  الاستثمار والإنشاءات والطاقة المتجددة والتعاون التعليمى والثقافى، وكذا تقدير مصر للمواقف المشرفة والمستندة إلى المبادئ التى تتبناها بلجيكا دعما للقضايا العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

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ومن جانبه، رحب الملك "فيليب"  بالسفير المصري، راجيًا نقل تحياته لفخامة الرئيس السيسى، ومعربًا عن سعادته بزيارته السابقة لمصر والزيارات المتعاقبة للأسرة المالكة البلجيكية إلى مصر على مر العصور. كما حرص جلالة الملك على مناقشة مختلف جوانب العلاقات المصرية/البلجيكية خلال اللقاء، والاستماع إلى خطط السفير المصرى الجديد لتطويرها، متمنيًا له إقامة طيبة في بلاده والنجاح في أداء مهام عمله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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