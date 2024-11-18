محلل سياسي: المعركة الأوكرانية فاصلة وبايدن يورط ترامب مع روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 09:58 مساءً - قال إبراهيم كابان، الكاتب والمحلل السياسي: إن المصلحة الاستراتيجية الأمريكية والأوروبية مشتركة، وبالتالي فإن هناك مسار حلف الناتو مرتبط بانتشار الجيش الأمريكي في المنطقة وتقوية الحلف الناتو في أوروبا الشرقية.

مسار أوروبي وآخر أمريكي بشأن روسيا

وأضاف "كابان"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا إذا تراجعت عن دعم أوكرانيا، سيكون هناك مسار أوروبي مختلف عن نظيره الأمريكي في الملف الروسي، وبالتالي فإن بايدن أراد طمأنة أوروبا بقرار السماح لكييف باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى.

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وتابع بأن قرار بايدن رسالة لروسيا أيضا حول إشراك كوريا الشمالية في المعارك بأوكرانيا، كما تريد واشنطن طمأنة كييف بأنها ستدعمها.

بايدن يورط ترامب في الحرب الروسية الأوكرانية

ولفت إلي أن بايدن أراد أن يضع ترامب أمام مسار لا يمكنه التراجع عنه، وبالتالي، فإن الاتحاد الأوروبي يضغط على أمريكا لتقوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" لتقوية جبهته أمام روسيا، لأن معركة أوكرانيا فاصلة بشأن إمكانية التمدد الروسي في أوروبا الشرقية مثلما كان الحال عليه قبل تسعينيات القرن الماضي.

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