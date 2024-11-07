مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة بجبل لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:23 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الجمهور الكحالة في جبل لبنان.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفًا مدفعيًّا استهدف بلدة يارون جنوبي لبنان.

سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافًا لحزب الله قرب مطار بيروت

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافًا لحزب الله قرب مطار بيروت وألحق به أضرارًا طفيفة.

قصف إسرائيلي على بلدة يارون وقرب مطار بيروت في لبنان الصحة اللبنانية: استشهاد 40 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على شرق لبنان

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