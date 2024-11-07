اتفاق إسرائيلي مع بوينج الأمريكية لشراء 25 طائرة إف - 15 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن توقيع صفقة مع شركة بوينج الأمريكية لشراء 25 طائرة حربية من طراز "إف-15″ بـ5.2 مليارات دولار.

صفقة أمريكية إسرائيلية لشراء 25 مقاتلة حديثة

وتجدر الإشارة إلى أن المقاتلة "إف-15" هي طائرة مقاتلة أمريكية متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية، تصنف طائرة تفوق جوي، وهي اعتراضية هجومية، وتعد الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية من أكثر مستخدميها.

الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات إف-15 إلى الشرق الأوسط

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