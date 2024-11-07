الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق مقر شبكة الجزيرة برام الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 10:06 صباحاً - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس عن تمديد إغلاق مقر شبكة الجزيرة برام الله 45 يومًا بعد انتهاء فترة الإغلاق الأولى.

الاحتلال يمدد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

وفي 22 سبتمبر الماضي اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب الجزيرة في رام الله وأمرت بإغلاقه 45 يومًا بموجب أمر عسكري، ثم قامت بمصادرة كل الأجهزة والوثائق بالمكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم وأوقفت بث القناة، وذلك بعد 4 أشهر من إغلاق مكتب القناة في القدس.

ومن جانبها نددت شبكة الجزيرة بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، على اقتحام وإغلاق مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وأكدت أن هذه الإجراءات القمعية تهدف لمنع العالم من مشاهدة حقيقة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة.

على الهواء، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مكتب قناة الجزيرة برام الله وتغلقه 45 يوما (فيديو)

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