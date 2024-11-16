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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023 - أخبار كلمتك

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023 - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:08 مساءً - أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

أسوأ وأصعب الأوضاع في العالم

وفي سياق متصل، وصف تيدروس جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأوضاع في قطاع غزة بـ"الجحيم"، و"من أسوأ وأصعب الأوضاع في العالم"، مشيرًا إلى معاناة 80 بالمئة من السكان من الإجلاء المستمر، في ظل انعدام أماكن آمنة تجنبهم العدوان الإسرائيلي المتواصل، ويجدون فيها ما يستلزم حياتهم الطبيعية.

 

وضع حل سياسي عاجل ينهي الحرب

 وأبرز مدير منظمة الصحة العالمية، في جلسة خاصة عقدت، الخميس، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش 2024"، أن التقارير الأممية تصف الوضع هناك بأنه يشبه "نهاية العالم، ويزداد سوءًا يومًا بعد الآخر"، مشيرا إلى وجود أكثر من 43 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المفقودين وأكثر من 150 ألف مصاب، وهي نسبة كبيرة جدًا بالنظر إلى عدد السكان.

ودعا الدول الكبرى المؤثرة لأن تدفع للنقاش والتفاوض ووضع حل سياسي عاجل ينهي الحرب، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أرسلت هذا المفهوم إلى الكيان الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا، "حيث وجب عليه أن يفهم أنه من الأفضل حل هذا الصراع سلميًا وبشكل مستدام".

 

تزايد استهداف عمال الإغاثة والقطاع الصحي في غزة

 وأكد "جيبرييسوس" تزايد استهداف عمال الإغاثة والقطاع الصحي في غزة والضفة الغربية، وفي أماكن أخرى من العالم تشهد حروبًا ونزاعات، منبهًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تقريرًا وتوصيات بضرورة حماية المنشآت الصحية، وألا تكون هدفًا للقصف والتدمير نظرًا لتزايد الحاجة إليها بشكل كبير مع تنامي أمد الحرب.

ولفت إلى أن 84 % من المنشآت الصحية في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، وتعرضت للتدمير الكامل، بينما لا تزال النسبة الباقية تعمل بشكل جزئي، والاحتياجات إليها تتزايد يومًا بعد الآخر، ما يمثل عقابًا جماعيًا هناك، مؤكدا "نددنا مرارًا وتكرارًا بهذه الصراعات، ونوثق الجرائم بشكل مستمر، لكن يصعب التحقق من هذه الوقائع على الأرض، وبذلك يكون التوثيق غير مكتمل".

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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