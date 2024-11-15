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استشهاد وإصابة 236 مدنيا في قصف إسرائيلي على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:43 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن الغارات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن استشهاد 56 شخصا مدنيا وإصابة 180 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، استشهاد 3445 شخصا وإصابة 14 ألفا و599 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023.

جيش الاحتلال يهاجم 30 هدفا في لبنان 

وعلى مدار اليومين الماضيين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق سكنية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء بسكان مبنى بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائه تمهيدا لقصفه، في ظل تواصل الغارات العنيفة على الضاحية.

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قوة تابعة لجيش الاحتلال تقع بكمين محكم جنوب لبنان

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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