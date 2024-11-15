سي إن إن: حزب الله يدرس اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:27 مساءً - أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، بأن جماعة حزب الله تدرس اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع مع إسرائيل".

حزب الله تدرس اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا لوقف إطلاق

ونقلت الشبكة عن مسئول لبناني مطلع على المفاوضات قوله إن "السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، نقلت الاقتراح إلى الحكومة اللبنانية، شفويًا، وتحديدًا لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري".

وأضاف المسئول أن الحكومة اللبنانية متفائلة بأن حزب الله سيوافق على شروط الاتفاق، وتتوقع السلطات تقديم رد رسمي على الاقتراح الأخير الاثنين المقبل، متابعًا: "الجهود الدبلوماسية في أوجها الآن".

وبحسب الشبكة، فإن "هذا الاقتراح هو الأول الذي تقدمه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ التفاوض على وقف إطلاق النار المؤقت في أواخر سبتمبر الماضي".

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