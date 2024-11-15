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سي إن إن: حزب الله يدرس اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:27 مساءً - أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الجمعة، بأن جماعة حزب الله تدرس اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا لوقف إطلاق النار، في ظل تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع مع إسرائيل".

حزب الله تدرس اقتراحًا أمريكيًا إسرائيليًا لوقف إطلاق

ونقلت الشبكة عن مسئول لبناني مطلع على المفاوضات قوله إن "السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، نقلت الاقتراح إلى الحكومة اللبنانية، شفويًا، وتحديدًا لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري".

وأضاف المسئول أن الحكومة اللبنانية متفائلة بأن حزب الله سيوافق على شروط الاتفاق، وتتوقع السلطات تقديم رد رسمي على الاقتراح الأخير الاثنين المقبل، متابعًا: "الجهود الدبلوماسية في أوجها الآن".

وبحسب الشبكة، فإن "هذا الاقتراح هو الأول الذي تقدمه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ التفاوض على وقف إطلاق النار المؤقت في أواخر سبتمبر الماضي".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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