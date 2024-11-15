الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 3445 شهيدا و14599جريحا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:10 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن استشهاد 3445 شخصا وإصابة 14 ألفا و599 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023.

جيش الاحتلال يهاجم 30 هدفا في لبنان

وعلى مدار اليومين الماضيين يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق سكنية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء بسكان مبنى بمنطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت بإخلائه تمهيدا لقصفه، في ظل تواصل الغارات العنيفة على الضاحية.

وفي السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

وفي المقابل، نشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

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