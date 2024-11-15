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مباحثات مصرية روسية على هامش مشاركة عبد العاطي ولافروف في منتدى «صير بني ياس» - أخبار كلمتك

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مباحثات مصرية روسية على هامش مشاركة عبد العاطي ولافروف في منتدى «صير بني ياس» - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية روسية على هامش مشاركة عبد العاطي ولافروف في منتدى «صير بني ياس» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:53 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف"، خلال أعمال منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفق الوزيران خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين، خاصة في ضوء توجيهات قيادتي البلدين في هذا الشأن، ومشاركة رئيس الجمهورية في فعاليات قمة بريكس التي انعقدت مؤخرًا بمدينة كازان. 

كما تناول الوزيران تطورات عدد من المشروعات الاقتصادية الثنائية الهامة التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين الجانبين.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية. 

كما ناقش الوزيران عددا من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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