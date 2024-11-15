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كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم - أخبار كلمتك

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كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم - أخبار كلمتك

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - الجمعة 15/نوفمبر/2024 - 03:29 م 11/15/2024 3:29:03 PM

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل، قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

وفي سياق متصل، وصف تيدروس جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأوضاع في قطاع غزة بـ"الجحيم"، و"من أسوأ وأصعب الأوضاع في العالم"، مشيرًا إلى معاناة 80 بالمئة من السكان من الإجلاء المستمر، في ظل انعدام أماكن آمنة تجنبهم العدوان الإسرائيلي المتواصل، ويجدون فيها ما يستلزم حياتهم الطبيعية.

وأبرز مدير منظمة الصحة العالمية، في جلسة خاصة عقدت، أمس الخميس، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش 2024"، أن التقارير الأممية تصف الوضع هناك بأنه يشبه "نهاية العالم، ويزداد سوءًا يومًا بعد الآخر"، مشيرا إلى وجود أكثر من 43 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المفقودين وأكثر من 150 ألف مصاب، وهي نسبة كبيرة جدًا بالنظر إلى عدد السكان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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