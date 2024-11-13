خطوة تنسف الدستور الأمريكى، ترامب يتحدث عن احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - داعب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، اليوم، أعضاء الحزب فى الجمهوري في العاصمة "واشنطن" بحديثه عن إمكانية ترشحه لولاية ثالثة.

ترامب يثير الجدل بالحديث عن ترشحه لولاية ثالثة

ووفق وسائل الإعلام الأمريكية، انفجر ترامب ضاحكًا حينما تحدث عن إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، فى ظل منع الدستور الأمريكى لأي شخص من الترشح للرئاسة سوى لولايتين فقط كل ولاية مدتها 4 أعوام.

وقال ترامب أمام الحضور أنه لا يظن أنه سيفعلها، مضيفا: "أظن أنني لن أترشح إلا إذا اعتبرتم أنني جيد ولا بد إذا من التفكير في شيء آخر"

لقاء ترامب مع الجمهوريين فى العاصمة الأمريكية واشنطن

جاء هذا اللقاء مع أعضاء الحزب الجمهوري فى واشنطن، قبيل اللقاء الذي جمعه مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، إذ التقى الاثنان في المكتب البيضاوي واتفقا على انتقال سلس للسلطة.

وتولدت مخاوف لدى الأمريكيين عقب انتهاء ولاية ترامب الأولى، بعد رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها جو بايدن، وظل طول الأعوام الماضية يهدد الإدارة الأمريكية بعدما اقتحم أنصاره الكابيتول احتجاجا على عدم نجاحه.

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