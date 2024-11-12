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سقوط صاروخ من لبنان على مناطق بالجليل وسماع دوي صافرات الإنذار - أخبار كلمتك

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سقوط صاروخ من لبنان على مناطق بالجليل وسماع دوي صافرات الإنذار - أخبار كلمتك

سقوط صاروخ من لبنان على مناطق بالجليل وسماع دوي صافرات الإنذار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:20 مساءً - أفادت مصادر اسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في منطقة بسمة طبعون بالجليل، شمالي إسرائيل، أعقبها انفجار ناجم عن سقوط صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية.

تأتي هذه الحادثة في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

جيش الاحتلال يعلن تفكيك منشآت صواريخ حزب الله

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي تفكيك معظم منشآت الصواريخ والأسلحة التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

جاء هذا التصريح ضمن إطار التصعيد المستمر بين إسرائيل والحزب المدعوم من إيران.

وفي سياق منفصل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى الشعب الإيراني، قال فيها إن "أكبر ما يخشاه نظام خامنئي هو أنتم"، داعيًا الإيرانيين إلى عدم فقدان الأمل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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