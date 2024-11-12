وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المغربي المساعي المصرية لإنهاء عدوان إسرائيل على غزة ولبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:00 مساءً - استعرض وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، المساعي المصرية الحثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، ووقف إطلاق النار، والسماح بالنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية.

مزيد من تدعيم العلاقات الثنائية

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمغرب ناصر بوريطة على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض.

وتناول الوزيران، خلال اللقاء، سبل مزيد من تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على التنسيق والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح الدولتين.

عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي شملت الأزمة الليبية، والتطورات الجارية في السودان، والوضع في القارة الإفريقية بشكل عام بما في ذلك منطقة القرن الإفريقي.

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