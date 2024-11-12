مقتل 4 جنود إسرائليين بصاروخ مضاد للدروع في غزة، وصحف عبرية تصفها بـ"الكارثة الثقيلة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - غزة الأن ، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنود كتيبة شمشون التابعة للواء "كافير" باستهدافهم بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة، ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحادث بـ"الكارثة الثقيلة".

وكشف الجيش عن أسماء جنوده القتلى وهم: أور كاتس، نافيه يائير أسولين، جاري لالهروايكيما زولات، أوفير إلياهو وجميعهم من كتيبة "شمشون" التابعة للواء كافير، بالإضافة إلى ضابط خامس من وحدة "لوتار" قتل أمس في شمال غزة.

وكتبت صحيفة "معاريف" العبرية: "كارثة ثقيلة شمال قطاع غزة: "مقتل أربعة مقاتلين من كتيبة كافير بصاروخ مضاد للدبابات أطلق على المنزل الذي كانوا يقيمون فيه، وقامت القوات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي على الفور بمعاينة المبنى وحاولت علاج الضحايا".

ويوم أمس، قصفت المدفعية الإسرائيلية تزامنا مع استهداف جوي، شمالي قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس الاثنين، بأن الجيش الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 51 قتيلا و164 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43603 شهداء و102929 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023".

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