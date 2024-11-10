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جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابطين بجروح خطيرة جنوب غزة - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابطين بجروح خطيرة جنوب غزة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعترف بإصابة ضابطين بجروح خطيرة جنوب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، بإصابة ضابطين من وحدة المدرعات بجروح خطيرة في منطقة جنوب غزة.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن  استهداف قوة صهيونية من 15 جنديًّا والإجهازعليهم من المسافة صفر غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43603  شهداء و102929 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و164 مصابا خلال 24 ساعة.

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وكيل الأزهر: العالم يغض الطرف عن جرائم الصهاينة في غزة ولبنان

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القاهرة تستضيف مباحثات مصرية ماليزية، السيسي يلتقي رئيس وزراء ماليزيا، ويبحثان تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، ويناقشان تطورات الحرب على غزة ولبنان

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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