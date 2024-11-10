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استشهاد وإصابة 27 شخصا في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني بدمشق - أخبار كلمتك

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استشهاد وإصابة 27 شخصا في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني بدمشق - أخبار كلمتك

استشهاد وإصابة 27 شخصا في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني بدمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين  في عدوان جوي إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًّا في ريف دمشق

شهداء ومصابون في عدوان إسرائيلي على سوريا 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وكالة الأنباء السورية، في تقرير لها، أن انفجارت هزت منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

انفجارات قوية في دمشق 

وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن  الانفجارات في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق نجمت عن قصف إسرائيلي وتسببت في سقوط  عدد من الشهداء والمصابين.

وأمس السبت أعلن المرصد السوري، في بيان صادر عنه، عن  استشهاد 5 وإصابة 12 جراء غارات إسرائيلية على إدلب وحلب.

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جراء قصف إسرائيلي، انفجارات تهز جنوب دمشق وسقوط شهداء ومصابين

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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