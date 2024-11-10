استشهاد وإصابة 27 شخصا في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني بدمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين في عدوان جوي إسرائيلي استهدف مبنى سكنيًّا في ريف دمشق

شهداء ومصابون في عدوان إسرائيلي على سوريا

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وكالة الأنباء السورية، في تقرير لها، أن انفجارت هزت منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

انفجارات قوية في دمشق

وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن الانفجارات في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق نجمت عن قصف إسرائيلي وتسببت في سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأمس السبت أعلن المرصد السوري، في بيان صادر عنه، عن استشهاد 5 وإصابة 12 جراء غارات إسرائيلية على إدلب وحلب.

جراء قصف إسرائيلي، انفجارات تهز جنوب دمشق وسقوط شهداء ومصابين بعد إعلان حماس بأن مكتبها في قطر لا يفي بالغرض المخصص له.. مخاوف أمريكية من إقامة قواعد للحركة في لبنان وإيران.. وهذا سبب غلق مقراتها في دمشق

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