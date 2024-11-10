حزب الله يطلق عددا من الصواريخ باتجاه الجولان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:24 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل.

صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان

وفي المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجولان للاشتباه بتسلل مسيرة قادمة من جنوب لبنان.

مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال حزب الله: "هاجمنا بسرب من المسيرات تجمعا لقوات العدو في مستوطنة أفيفيم وأصبنا الأهداف بدقة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

مصر وماليزيا تؤكدان ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان جيش الاحتلال يزعم هزيمة حزب الله وبدء مهمة جديدة في لبنان

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