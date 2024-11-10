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حزب الله يطلق عددا من الصواريخ باتجاه الجولان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:24 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان السوري المحتل.

صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجولان 

وفي المقابل أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجولان للاشتباه بتسلل مسيرة قادمة من جنوب لبنان.

 

مسيرة تخترق الأجواء الإسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال حزب الله: "هاجمنا بسرب من المسيرات تجمعا لقوات العدو في مستوطنة أفيفيم وأصبنا الأهداف بدقة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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