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جراء قصف إسرائيلي، انفجارات تهز جنوب دمشق وسقوط شهداء ومصابين - أخبار كلمتك

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جراء قصف إسرائيلي، انفجارات تهز جنوب دمشق وسقوط شهداء ومصابين - أخبار كلمتك

جراء قصف إسرائيلي، انفجارات تهز جنوب دمشق وسقوط شهداء ومصابين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء السورية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن انفجارت هزت منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

انفجارات قوية في دمشق 

وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن  الانفجارات في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق نجمت عن قصف إسرائيلي وتسببت في سقوط  عدد من الشهداء والمصابين.

وأمس السبت أعلن المرصد السوري، في بيان صادر عنه، عن  استشهاد 5 وإصابة 12 جراء غارات إسرائيلية على إدلب وحلب.

سماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف محافظة حلب شمال سوريا، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وبحسب المعلومات الأولية للوكالة فإن أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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