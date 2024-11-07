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زيارة تقلب موازين القوى في السودان، أسباب توجه البرهان إلى أذربيجان - أخبار كلمتك

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زيارة تقلب موازين القوى في السودان، أسباب توجه البرهان إلى أذربيجان - أخبار كلمتك

زيارة تقلب موازين القوى في السودان، أسباب توجه البرهان إلى أذربيجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - كشفت وسائل إعلام سودانية، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، سيتوجه إلى أذربيجان، الاثنين القادم، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية.

البرهان يزور أذربيجان لحضور قمة المناخ كوب 29

وأفادت مصادر، أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، سيحضر قمة المناخ “كوب 29” التي ستعقد في أذربيجان الأسبوع المقبل.

البرهان يبحث مع إلهام علييف تطوير الشراكات فى كافة المجالات

وحسب ما نشر عن زيارة رئيس مجلس السيادة إلى باكو عاصمة أذربيجان، من المقرر أن يبحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال الزيارة أوجه العلاقات بين البلدين مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والعسكرية.

يشار إلى أن أذربيجان طورت مؤخرًا صناعتها العسكرية، حيث تقوم بتصنيع المسيرات القتالية “الدرونز” والدبابات والدروع والطائرات والمروحيات العسكرية وأنظمة المدفعية وقنابل الطائرات والمركبات العسكرية المختلفة والأسلحة الصغيرة.

ويرى مراقبون أن زيارة البرهان إلى أذربيجان، من شأنها قلب موازين القوى فى حال تمكن من إبرام اتفاقات عسكرية مع باكو، المعروفة فى سوق الأسلحة بتميزها فى صناعة المسيرات والمروحيات التى تضمن التفوق الجوي لصالح الجيش السوداني فى المعارك مع مليشيا الدعم السريع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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