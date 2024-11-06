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لأول مرة، صواريخ لبنان تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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لأول مرة، صواريخ لبنان تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي - أخبار كلمتك

لأول مرة، صواريخ لبنان تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً -  ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 11 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل، وصلت إلى محيط مطار بن جوريون للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

صواريخ حزب الله تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي 

 وكشف حزب الله اللبناني، عن سلاح جديد دخل المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة.

ونشر الحزب مقطع فيديو تحت عنوان «بطاقة سلاح»، تضمن بعض المعلومات الأساسية عن السلاح الجديد وهو صاروخ حمل اسم «جهاد 2.

وقال في الفيديو إن وزن الرأس الحربي للصاروخ يبلغ 250 كيلوجرامًا، ويبلغ مداه 20 كيلومترًا، ويعمل بالوقود الصلب.

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بسبب صاروخ باليستي، رعب وهلع ركاب طائرة فى مطار بن جوريون (فيديو)

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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