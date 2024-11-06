لأول مرة، صواريخ لبنان تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:42 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 11 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل، وصلت إلى محيط مطار بن جوريون للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

صواريخ حزب الله تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي

وكشف حزب الله اللبناني، عن سلاح جديد دخل المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة.

ونشر الحزب مقطع فيديو تحت عنوان «بطاقة سلاح»، تضمن بعض المعلومات الأساسية عن السلاح الجديد وهو صاروخ حمل اسم «جهاد 2.

وقال في الفيديو إن وزن الرأس الحربي للصاروخ يبلغ 250 كيلوجرامًا، ويبلغ مداه 20 كيلومترًا، ويعمل بالوقود الصلب.

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