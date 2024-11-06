إيران بعد فوز ترامب: الانتخابات الأمريكية لا تعنينا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:38 صباحاً - قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني اليوم الأربعاء:" إن الانتخابات الأمريكية لا تعنينا ولن تؤثر على أرزاق الناس وحياة المواطنين الإيرانيين".

إيران تعلق على فوز ترامب



وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: "لا فرق يذكر بين ترامب والرئيس بايدن، بالنسبة للاقتصاد يتم التخطيط للاعتماد على الطاقات المحلية والعقوبات خلال السنوات الماضية زادت من قوة البلاد لتحقيق هذا الأمر".

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

وكان ترامب أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية رغد عدم صدور النتائج الرسمية بعد، فيما لم تعلق المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ولا حملتها الانتخابية على النتيجة ولا على تصريح ترامب.

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