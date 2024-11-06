منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

تمهيدًا "للاحتفال"، رئيس مجلس النواب يلتحق بـ "الرئيس" ترامب إلى مارالاجو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تمهيدًا "للاحتفال"، رئيس مجلس النواب يلتحق بـ "الرئيس" ترامب إلى مارالاجو - أخبار كلمتك

تمهيدًا "للاحتفال"، رئيس مجلس النواب يلتحق بـ "الرئيس" ترامب إلى مارالاجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون للصحفيين في لويزيانا إنه من المتوقع أن يسافر إلى مارالاجو لاحقًا ليكون مع الرئيس السابق دونالد ترامب في ما سماه "حفل مراقبة الانتخابات".

وصرح جونسون "أعتقد أننا سنذهب بعد قليل إلى مارالاجو، سأكون هناك مع الرئيس ترامب" وفق تعبيره.

وأضاف جونسون: "آمل بشدة ألا نحصل فقط على أغلبية أكبر في مجلس النواب لتسهيل مهمتنا، بل سنستعيد السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض أيضًا".

وتأتي تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي وسط مؤشرات متصاعدة عن اقتراب ترامب من إعلان فوزه، بعد إغلاق مراكز الاقتراع في معظم الولايات وتقدم عمليات فرز الأصوات.

قال مسؤول في الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء: إن ترامب توجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.

وقبل ذلك، قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب لإذاعة محلية في بنسلفانيا إنه إذا فاز بهذه الولاية المهمة سوف يفوز "بكل شيء".

وبدأ مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترامب الاحتفال بتقدم ملحوظ له على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي الأمريكي، حيث تتزايد المؤشرات على اقترابه من الفوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق