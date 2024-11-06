تمهيدًا "للاحتفال"، رئيس مجلس النواب يلتحق بـ "الرئيس" ترامب إلى مارالاجو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون للصحفيين في لويزيانا إنه من المتوقع أن يسافر إلى مارالاجو لاحقًا ليكون مع الرئيس السابق دونالد ترامب في ما سماه "حفل مراقبة الانتخابات".

وصرح جونسون "أعتقد أننا سنذهب بعد قليل إلى مارالاجو، سأكون هناك مع الرئيس ترامب" وفق تعبيره.

وأضاف جونسون: "آمل بشدة ألا نحصل فقط على أغلبية أكبر في مجلس النواب لتسهيل مهمتنا، بل سنستعيد السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض أيضًا".

وتأتي تصريحات رئيس مجلس النواب الأمريكي وسط مؤشرات متصاعدة عن اقتراب ترامب من إعلان فوزه، بعد إغلاق مراكز الاقتراع في معظم الولايات وتقدم عمليات فرز الأصوات.

قال مسؤول في الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء: إن ترامب توجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.

وقبل ذلك، قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب لإذاعة محلية في بنسلفانيا إنه إذا فاز بهذه الولاية المهمة سوف يفوز "بكل شيء".

وبدأ مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترامب الاحتفال بتقدم ملحوظ له على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي الأمريكي، حيث تتزايد المؤشرات على اقترابه من الفوز.

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