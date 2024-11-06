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أنصار ترامب يبدأون الاحتفال بعد حسم نتائج معظم الولايات - أخبار كلمتك

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أنصار ترامب يبدأون الاحتفال بعد حسم نتائج معظم الولايات - أخبار كلمتك

أنصار ترامب يبدأون الاحتفال بعد حسم نتائج معظم الولايات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:20 صباحاً - انتخابات الرئاسة الأمريكية ، بدأ مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترامب الاحتفال بتقدم ملحوظ له على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السباق الرئاسي الأمريكي، حيث تتزايد المؤشرات على اقترابه من الفوز.

وأفاد مسؤول في حملة ترامب الانتخابية أن الأخير يتجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه، في وقت حصد فيه حتى الآن 232 صوتًا في المجمع الانتخابي، ليبقى بحاجة إلى 38 صوتًا إضافيًا للوصول إلى الرقم 270 اللازم للفوز.

تشير أرقام فوكس نيوز إلى تقدم ترامب في عدد من الولايات المتأرجحة الرئيسية التي قد تكون حاسمة في حسم السباق لصالحه.

وفي ولايتي نورث كارولاينا وجورجيا، اللتين تملكان 16 صوتًا في المجمع الانتخابي لكل منهما، يتصدر ترامب النتائج الأولية، ما يضعه على مقربة من حصد 32 صوتًا إضافيًا إذا استمر تقدمه.

كما ضمن ترامب أصوات ولايات مينيسوتا (10 أصوات)، وويسكونسن (10 أصوات)، وميشيغان (15 صوتًا)، مما يعزز موقفه في سباق حاسم نحو البيت الأبيض.

يحتفل أنصار ترامب وسط ترقب للنتائج النهائية التي قد تؤكد حسمه للسباق، حيث يظهر تقدم ترامب في الولايات المتأرجحة أثر الاستراتيجية التي اعتمدتها حملته، مستفيدًا من قاعدة قوية في المناطق الريفية وضواحي المدن.

ومع استمرار فرز الأصوات، يترقب الجميع كلمته التي قد تكون مؤشرًا على تطور السباق في الساعات القادمة.

"نكسة" هاريس، ترامب يفوز بأول ولاية متأرجحة في الانتخابات الأمريكية

ترامب يتوجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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