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نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

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نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

نيوزيلندا تدرج حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:43 صباحاً - أعلنت نيوزيلندا تصنيفها حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن "منظمتين إرهابيتين"، وحظرت التعامل معهما تحت طائلة الملاحقة القضائية بموجب قانون محاربة الإرهاب.

ونشرت السلطات النيوزيلندية في الجريدة الرسمية أمس: "اليوم 20 نوفمبر 2024، وبموجب المادة 22 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2002، تم تصنيف منظمة "حزب الله" ككيان إرهابي في نيوزيلندا".

وينطبق التصنيف ذاته على حركة "أنصار الله" في اليمن.

وقال المنشور في الجريدة الرسمية: "أي شخص يتعامل مع هذه الكيانات المدرجة أو يوفر لها الممتلكات أو الخدمات المالية أو ذات الصلة، قد يتعرض للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بموجب المادتين 9 و10 من قانون مكافحة الإرهاب".

ومن المعروف أن حزب الله اللبناني يخوض مواجهات عسكرية مع الجيش الإسرائيلي تصاعدت تدريجيا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من مستوى توتر خطير، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 2023.

من جهتهم، أعلن "أنصار الله" في اليمن "معركة إسناد غزة" حتى يتوقف الهجوم على القطاع الفلسطيني وان تصل المساعدات إلى المحاصرين هناك.

ولذلك، أعلنت الجماعة اليمنية عن حظر وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية وشرعت باستهداف كافة السفن المتجهة إلى إسرائيل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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