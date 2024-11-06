"نكسة" هاريس، ترامب يفوز بأول ولاية متأرجحة في الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:04 صباحاً - فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بكارولاينا الشمالية، أولى الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدّد مصير الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، موجّها بذلك ضربة إلى منافسته الديموقراطية كامالا هاريس، بحسب توقعات وسائل إعلام أمريكية.

وتنقل كلا المرشحين عبر 7 ولايات متأرجحة رئيسية وهي أريزونا، جورجيا، ميشيجن، نيفادا، كارولينا الشمالية، بنسلفانيا وويسكونسن، وعملوا على جذب الناخبين غير المتأكدين من نواياهم الانتخابية، وتواصلوا معهم بشأن القضايا التي تشغل بالهم وتعتبر ملّحة بالنسبة لهم.

وبحسب آخر المؤشرات الخاصة بالنتائج الأولية للأصوات بالمجمع الانتخابي، فإن ترامب حصل حتى الآن على 248 صوتا، فيما حصلت هاريس على 216 صوتا حتى اللحظة.

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