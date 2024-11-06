منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو) - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، غدا - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

87.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

احتجاز قواطر النفط لتشغيل كهرباء عدن(صورة) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. خصخصة الكهرباء - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

ترامب يتوجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ترامب يتوجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه - أخبار كلمتك

ترامب يتوجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:48 صباحاً - قال مسؤول في الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، إن ترامب توجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.

وقبل ذلك، قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب لإذاعة محلية في بنسلفانيا إنه إذا فاز بهذه الولاية المهمة سوف يفوز "بكل شيء".

وقال ترامب لبرنامج "ريتش زيولي" في إذاعة توك 1210 في ولاية فيلادلفيا: "إذا فزنا في بنسلفانيا، سوف نفوز بكل شيء".

وأضاف: "سوف نجعل هذه الدولة أعظم مما كانت عليه من قبل، ولكن يتعين عليكم البقاء في الصفوف".

وأكمل: "لا تدعوهم يقومون بإبطائكم. لديكم الحق القانوني المطلق للتصويت لأنه إذا فزنا في بنسلفانيا، إذا فزنا بالكومونولث القديم الجيد، سوف نفوز بكل شيء".

ويشار إلى أن كلًا من ترامب ومنافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يعتبران بنسلفانيا ولاية يجب الفوز بها، في إطار سعيهما للحصول على الـ 270 صوتا المطلوبة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في بنسلفانيا الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) ولكن سوف يسمح للناخبين المصطفين في الطوابير في ذلك الوقت الإدلاء بأصواتهم.

وأفرزت النتائج الأولية لأصوات المجمع الانتخابي حصد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على  232 صوتا مقابل 216  لمنافسته الديمقراطية  كامالا هاريس، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

شريك ترامب في الجولف، ستيفن ويتكوف مبعوثا أمريكيا للشرق الأوسط - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق