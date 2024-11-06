ترامب يحسم ولايتي إنديانا وكنتاكي بـ 19 صوتا بالمجمع الانتخابي و3 أصوات لـ هاريس بفيرمونت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، فاز المرشح الجمهوري دونالد ترمب بولايتي إنديانا وكنتاكي وحصل على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما فازت كامالا هاريس بفيرمونت وحصلت على 3 أصوات.

وكشف أول استطلاعات الرأي ما بعد التصويت أن 44% من الناخبين يميلون إلى للمرشح الجمهوري دونالد ترامب و48% يميلون إلى للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أصوات مشيجان بين ترامب وهاريس

وكشف استطلاع رأي أديسون في ميشيجان أن 45%؜ يؤيدون دونالد ترامب و47%؜ يؤيدون كامالا هاريس.

ثمار حملة ترامب في مشيجان

وصرح فريق المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 دونالد ترامب: نأمل أن تؤتي جهودنا ثمارها في جذب الناخبين العرب بولاية ميشيجان.

استطلاع رأي أديسون في بنسلفانيا.. 47% يؤيدون ترامب و46% يؤيدون هاريس

وكشف استطلاع رأي أديسون في بنسلفانيا بأن 47% يؤيدون ترامب و46% يؤيدون هاريس.

استطلاع رأي أديسون في أريزونا.. 46% يؤيدون ترامب و46% يؤيدون هاريس

وكشف استطلاع رأي أديسون في أريزونا بأن 46% يؤيدون دونالد ترامب و46% يؤيدون كامالا هاريس.

استطلاع رأي أديسون في نورث كارولاينا.. 43%؜ يؤيدون ترامب مقابل 48% لهاريس

وكشف استطلاع رأي أديسون في نورث كارولاينا أن 43%؜ يؤيدون دونالد ترامب و48%يؤيدون كامالا هاريس.

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