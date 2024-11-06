هاريس: ترامب يخطط للانتقام من أعدائه إذا وصل إلى البيت الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:38 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن كامالا هاريس مرشحة الحزب الديموقراطي، أنه إذا وصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فإنه سيفكر في قائمة أعدائه ويخطط للانتقام.

وعد كامالا هاريس



وأكدت كامالا هاريس: "حال انتخابي رئيسا للولايات المتحدة سأعمل منذ اليوم الأول على قائمة المهام الخاصة بي نيابة عن الشعب الأمريكي".

ترامب يحسم ولايتي إنديانا وكنتاكي بـ 19 صوتا بالمجمع الانتخابي و3 أصوات لـ هاريس بفيرمونت نتائج أولية: ترامب يتقدم على هاريس في ولايتي كنتاكي وإنديانا

ترامب يفوز بأصوات ولايتي إنديانا وكنتاكي

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايتي إنديانا وكنتاكي وحصل على 19 صوتًا في المجمع الانتخابي، بينما فازت كامالا هاريس بفيرمونت وحصلت على 3 أصوات.

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