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المنافسة تحتدم في فلوريدا ومشكلة في نتائج هاريس وترامب - أخبار كلمتك

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المنافسة تحتدم في فلوريدا ومشكلة في نتائج هاريس وترامب - أخبار كلمتك

المنافسة تحتدم في فلوريدا ومشكلة في نتائج هاريس وترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، كشف موقع CNN بأن جوجل تعمل على إصلاح استعلام بحث معطل أعاد نتائج مختلفة لكامالا هاريس ودونالد ترامب، وفق نبأ عاجل منذ قليل.

 

أصوات ولاية فلوريدا بالمجمع الانتخابي 

وقال مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من فلوريدا، إن ولاية فلوريدا تتمتع بأهمية كبيرة، حيث تحتل 30 مقعدًا في المجمع الانتخابي، مما يجعل هذا العدد الهائل مفتاحًا سريعًا للوصول إلى البيت الأبيض لمن يتمكن من الفوز بهذه المقاعد.

 

المنافسة في ولاية فلوريدا

واستعرض «عيسى» مثالًا يبرز حدة المنافسة الانتخابية، حيث لفت إلى أن إحدى وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت مؤخرًا أن قرية نائية في ولاية نيوهامشر، لا يوجد بها سوى ستة ناخبين قد أدلوا بأصواتهم، وقد أظهرت النتائج أن ثلاثة منهم صوتوا لـهاريس وثلاثة لترامب، رغم أن الانتخابات السابقة أسفرت عن خمس أصوات لصالح بايدن وصفر لترامب.

وأوضح أن البعض قد يعتبر أن هذا الحدث طريفًا، بينما يراه آخرون دليلًا على شراسة المنافسة بين الطرفين، لذا، قد نشهد مفاجآت ليست فقط في ولاية معينة، بل في نتائج الانتخابات بشكل عام، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى فارق بسيط في التأييد.

وواصل: بالنسبة لفلوريدا، من المهم أن نذكر التصريحات المتنوعة التي أدلى بها المسؤولون في هذه المدينة حول حملة ترامب الانتخابية، حيث أشار أحدهم إلى أنه إذا تم تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات مساء اليوم، فهذا يعني وجود خطأ ما أو تلاعب في النتائج، مما يلمح إلى احتمال قيام الحزب الديمقراطي الحالي، الذي يقوده بايدن، بتزوير الانتخابات، وبالتالي يسعون لإخراج النتائج الأولية بشكل معين.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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