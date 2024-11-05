حزب الله يستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:20 صباحاً - نشر حزب الله اللبناني، فجر الثلاثاء، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشدات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة على الحدود الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 3002 شهيد و13492 مصابًا.

وفي إسرائيل، قتل 72 شخصًا في هجمات شنها حزب الله، من بينهم 30 جنديًّا، وفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما تسببت هجمات حزب الله في نزوح أكثر من 60 ألف شخص من منازلهم.

ومنذ بدء العملية التي أطلقتها إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لاسيما تلك القريبة من الحدود.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الإثنين إن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة، داعيا مجلس الأمن الدولي لحماية المواقع الأثرية التاريخية من العدوان الإسرائيلي.

وفي المقابل أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن التوصل إلى اتفاق مع لبنان "ممكن خلال أسبوع ونصف بينما تتضاءل فرص إطلاق سراح الأسرى بصفقة في غزة".

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