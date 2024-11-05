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حزب الله يستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة (فيديو) - أخبار كلمتك

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حزب الله يستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة (فيديو) - أخبار كلمتك

حزب الله يستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:20 صباحاً - نشر حزب الله اللبناني، فجر الثلاثاء، مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية تحشدات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة على الحدود الجنوبية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الإثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 3002 شهيد و13492 مصابًا.

وفي إسرائيل، قتل 72 شخصًا في هجمات شنها حزب الله، من بينهم 30 جنديًّا، وفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما تسببت هجمات حزب الله في نزوح أكثر من 60 ألف شخص من منازلهم.

ومنذ بدء العملية التي أطلقتها إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لاسيما تلك القريبة من الحدود.

 وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الإثنين إن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة، داعيا مجلس الأمن الدولي لحماية المواقع الأثرية التاريخية من العدوان الإسرائيلي.

وفي المقابل أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن التوصل إلى اتفاق مع لبنان "ممكن خلال أسبوع ونصف بينما تتضاءل فرص إطلاق سراح الأسرى بصفقة في غزة".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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