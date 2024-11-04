انتخابات الرئاسية الأمريكية، ولاية ميشيجان تنهى أول تصويت مبكر في تاريخها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - انتخابات الرئاسية الأمريكية، أعلنت ولاية ميشيجان الأمريكية، مشاركة نحو 3 ملايين و200 ألف ناخب في التصويت المبكر الذي انتهى مساء أمس الأحد، بنسبة ناهزت 44% من إجمالي الناخبين المسجلين بالولاية.

مليون و200 ألف ناخب شاركوا فى التصويت المبكر بولاية ميشيجان

ووفق موقع الحرة الأمريكى، شارك نحو مليون و200 ألف ناخب حضروا شخصيًا للتصويت في مراكز الاقتراع المنتشرة في مقاطعات ميشيجان، بينما شاركت النسبة الأكبر فى التصويت عبر البريد.

وكانت ولاية ميشيجان سجلت أكثر من 2.4 مليون طلب لتلقي بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وضت نحو 175 ألف ناخب في مقاطعة "وأين" المعروفة، بنسبة تجاوزت 81% من إجمالي الناخبين المسجلين فيها.

التصويت المبكر هو الأول من نوعه فى ولاية ميشيجان

يشار إلى هذا التصويت المبكر هو الأول من نوعه الذي تجريه ولاية ميشيجان في تاريخها بعد تعديل قوانين الانتخابات عام 2022، بهدف السماح للناخبين بالتصويت المبكر لمدة 9 أيام تسبق يوم الانتخاب المقرر غدًا الثلاثاء.

وفي عموم الولايات المتحدة، صوت في الانتخابات المبكرة أكثر من 78 مليون ناخب، وفقا لآخر تحديثات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، وهو ما يعادل نصف عدد من صوتوا إجمالًا في انتخابات 2020 "160 مليون صوت".

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