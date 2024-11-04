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بعد مصرع 217 شخصًا، إسبانيا تنشر 7500 جنديًّا بمناطق متضررة من الفيضانات - أخبار كلمتك

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بعد مصرع 217 شخصًا، إسبانيا تنشر 7500 جنديًّا بمناطق متضررة من الفيضانات - أخبار كلمتك

بعد مصرع 217 شخصًا، إسبانيا تنشر 7500 جنديًّا بمناطق متضررة من الفيضانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين، عن نشر 7500 جندي في المنطقة الشرقية من البلاد، التي تعرضت لفيضانات مدمرة أسفرت عن مصرع 217 شخصًا على الأقل، وسط استياء متزايد من رد الفعل الحكومي تجاه هذه الكارثة.

فيضانات مدمرة أسفرت عن وفاة 217 

وفي بداية الأسبوع، تم إرسال نحو 5000 جندي لمساعدة السكان في توزيع الطعام والمياه، وتنظيف الشوارع، وحماية المتاجر والممتلكات من اللصوص.

وأكدت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس فرنانديث لإذاعة "آر.إن.إي" المملوكة للدولة أن 2500 جندي آخرين سينضمون إلى الجهود القائمة.

وتقترب سفينة حربية تحمل 104 جنود من مشاة البحرية، بالإضافة إلى شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والمائية، من ميناء بلنسية. في حين تعرضت مدينة برشلونة، التي تقع على بعد 300 كيلومتر شمالًا، لعاصفة برد قوية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن الجثث في المرافق تحت الأرض، بما في ذلك موقف سيارات يتسع لخمس آلاف عربة في مركز تسوق بونير بالقرب من مطار بلنسية، وعند مصبات الأنهار، حيث قد تكون التيارات قد جرفت الجثث.

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98 قتيلا حصيلة ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية حتى الآن

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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