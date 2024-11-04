بعد مصرع 217 شخصًا، إسبانيا تنشر 7500 جنديًّا بمناطق متضررة من الفيضانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين، عن نشر 7500 جندي في المنطقة الشرقية من البلاد، التي تعرضت لفيضانات مدمرة أسفرت عن مصرع 217 شخصًا على الأقل، وسط استياء متزايد من رد الفعل الحكومي تجاه هذه الكارثة.

فيضانات مدمرة أسفرت عن وفاة 217

وفي بداية الأسبوع، تم إرسال نحو 5000 جندي لمساعدة السكان في توزيع الطعام والمياه، وتنظيف الشوارع، وحماية المتاجر والممتلكات من اللصوص.

وأكدت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس فرنانديث لإذاعة "آر.إن.إي" المملوكة للدولة أن 2500 جندي آخرين سينضمون إلى الجهود القائمة.

وتقترب سفينة حربية تحمل 104 جنود من مشاة البحرية، بالإضافة إلى شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والمائية، من ميناء بلنسية. في حين تعرضت مدينة برشلونة، التي تقع على بعد 300 كيلومتر شمالًا، لعاصفة برد قوية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تواصل فرق الإنقاذ جهودها للبحث عن الجثث في المرافق تحت الأرض، بما في ذلك موقف سيارات يتسع لخمس آلاف عربة في مركز تسوق بونير بالقرب من مطار بلنسية، وعند مصبات الأنهار، حيث قد تكون التيارات قد جرفت الجثث.

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