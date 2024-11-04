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8 طائرات مسيرة تخترق أجواء إسرائيل - أخبار كلمتك

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8 طائرات مسيرة تخترق أجواء إسرائيل - أخبار كلمتك

8 طائرات مسيرة تخترق أجواء إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 8 طائرات مسيرة اخترقت أجواء إسرائيل منها 5 أطلقت من لبنان و3 من جهة الشرق منذ الصباح.

فيما أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه بالطائرات المسيّرة عددًا من جنود الاحتلال بمستوطنتي إيفن مناحم وزرعيت.

وقال حزب الله في بيانه الصادر اليوم الاثنين: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، ‏استهدفنا مساء أمس الأحد 03-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة زرعيت بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها ‏بدقة"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

كما ذكر أنه "‏استهدف مساء أمس الأحد 03-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة ايفن مناحم بمسيّرة انقضاضية وأصابت هدفها ‏بدقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله أنه أطلق رشقة "صاروخية كبيرة" على مدينة صفد شمال إسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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