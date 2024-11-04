التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي استهدف جنوب دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:51 مساءً - أفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، اعتقال عنصر من شبكة تابعة لإيران في سوريا.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "عملية الاعتقال جرت خلال نشاط عملياتي استباقي داخل سوريا في الأشهر الماضية".

والشهر الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهداف مستودعات ذخيرة ومقرات يستخدمها حزب الله في سوريا.

عدوان إسرائيلي على دمشق

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون السوري إن "أصوات الانفجارات التي سمعت في العاصمة دمشق ناجمة عن عدوان إسرائيلي".

بعد طهران، أصوات انفجارات تهز ريف دمشق والمنطقة الوسطى في سوريا استشهاد عسكري وإصابة 7 آخرين في هجوم إسرائيلي على دمشق وريف حمص

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