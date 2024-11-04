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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ 43374 شهيدًا - أخبار كلمتك

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ 43374 شهيدًا - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ 43374 شهيدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:14 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكثر من عام ارتفعت إلى 43374 شهيدًاعلى الأقل.

حصيلة  ضحايا القصف الإسرائيلي علي غزة 

 

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "33 شهيدا" و156 إصابة نقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 102261 منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

 التقرير اليومي لضحايا الهجوم الإسرائيلي علي غزة

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في التقرير اليومي لضحايا الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 400، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر.


وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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