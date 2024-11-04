ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة لـ 43374 شهيدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 03:14 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ أكثر من عام ارتفعت إلى 43374 شهيدًاعلى الأقل.

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي علي غزة

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إنها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "33 شهيدا" و156 إصابة نقلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 102261 منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

التقرير اليومي لضحايا الهجوم الإسرائيلي علي غزة

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في التقرير اليومي لضحايا الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 400، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر.



وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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