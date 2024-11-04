أبرزها المناخ والهجرة، 5 رهانات أساسية في الانتخابات الأمريكية بين هاريس وترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:09 مساءً - يترقب العالم قبل الولايات المتحدة، السباق للبيت الأبيض الذي يجري غدًا الثلاثاء، في انتخابات توصف بأنها تاريخية وغير مسبوقة وتأتي في ظل ظروف داخلية وخارجية حساسة.

5 قضايا تشكل رهانات أساسية في الانتخابات الأمريكية

وتشكل 5 قضايا كبرى رهانات أساسية لكلا المرشحين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، في تحديد وجهة الناخبين الأمريكيين.

ويسلط التقرير التالي الذي نشرته "فرانس برس" الضوء على الرهانات الخمسة الكبرى.

وعد المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "بأكثر من 10%" على كل الواردات، مؤكدا أن ذلك سيسمح له بتمويل تخفيضات ضريبية أكبر، وهو الذي عمد خلال ولايته على خفض الضرائب على الشركات والأكثر ثراء، كما تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة".

من جانبها، تقدم منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس نفسها على أنها مرشحة الطبقات الوسطى، وتتعهد بإقامة "اقتصاد الفرص"، وتعهدت بتقديم تخفيض ضريبي للعائلات التي تنجب طفلا، ومساعدة لشراء أول منزل، وبإعطاء دفع لإنشاء شركات.

وتشكل الحدود المسألة الأولى بالنسبة لترامب، وهي الموضوع الأكثر حساسية في الحملة الانتخابية، بعدما سجلت الولايات المتحدة في عهد بايدن ذروة في عدد المهاجرين غير القانونيين الوافدين.

أما هاريس التي تلزم موقعا دفاعيا بهذا الصدد، فأوضحت أنها ستعتمد سياسة حازمة حيال الهجرة، مؤكدة أن الذين يدخلون بصورة غير قانونية يفترض أن يتحملوا عواقب، كما أيدت مشروعا قدمه بايدن لتشديد سياسة الهجرة.

وجعلت هاريس من هذه المسألة موضوعا محوريا من عملها كنائبة للرئيس وحملتها كمرشحة، وهي تحمل خصمها مسؤولية الوضع الحالي الذي تصفه بأنه مروع ومؤثر، داعية إلى إصدار قانون فدرالي يرسي هذا الحق.

في المقابل يعمد ترامب إلى المراوغة بهذا الصدد، فيعتز بأنه فوض القرار في هذه المسألة إلى الولايات بفضل قرار المحكمة العليا، غير أنه اعتبر أن بعض الولايات "مضت أبعد مما ينبغي".

ووعد بأن إدارته ستكون "رائعة للنساء" غير أن البعض يخشى بعد تصريحاته الملتبسة أن يستخدم صلاحياته الرئاسية للحد من إمكانية الوصول إلى أدوية الإجهاض.

يردد ترامب الذي يعتبر أن درجة الاحترام لأمريكا لم تكن يوما متدنية كما هي اليوم، أنه سيحل النزاعات الجارية بدون إبطاء، من غير أن يوضح كيف سيقوم بذلك، وويندد بالمبالغ الطائلة التي تنفقها واشنطن لمساعدة كييف منذ بدء الغزو الروسي في 2022.

في المقابل، وعدت هاريس بأنها ستقف بحزم إلى جانب أوكرانيا ولن تصادق الطغاة، خلافا لمنافسها.

وعد ترامب المشكك في حقيقة الاحترار، بالعودة عن الدعم الممنوح للطاقات المتجددة والآليات الكهربائية، كما تعهد بتنشيط التنقيب واستخراج النفط والخروج مجددا من اتفاق باريس.

أما هاريس، فتعهدت بـ"مواصلة وتطوير الزعامة الدولية للولايات المتحدة بشأن المناخ".

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