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هجوم بمسيرات روسية على كييف، حرائق تشتعل بالعاصمة الأوكرانية - أخبار كلمتك

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هجوم بمسيرات روسية على كييف، حرائق تشتعل بالعاصمة الأوكرانية - أخبار كلمتك

هجوم بمسيرات روسية على كييف، حرائق تشتعل بالعاصمة الأوكرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - الحرب الروسية الأوكرانية، أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات عنيفة هزّت العاصمة الأوكرانية، قالت الإدارة العسكرية اليوم الإثنين، إن وحدات الدفاع الجوي تحاول صد هجوم روسي بالطيران المسير على كييف.

حرائق تشتعل


وطالب رئيس الإدارة العسكرية سيرغي بوبكو المواطنين على تطبيق تيليجرام، بالبقاء في الملاجئ خلال عملية التصدي للهجوم.

بدوره، قال رئيس بلدية كييف إن حطام طائرات روسية مسيرة أشعل حرائق في المدينة، في ثالث هجوم من نوعه تشنه موسكو على كييف في ليلتين.

وتابع رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عبر تيليغرام أيضا، أنه تم إرسال طواقم الطوارئ.

إلى ذلك، تسبب حطام الطائرات المسيرة المدمرة في اندلاع حريق بحديقة موروميتس بمنطقة ديسنيانسكي في شمال شرق كييف وأشعل بعض النيران في العشب على ضفة نهر دنيبرو المقابلة للحديقة.

فيما لم ترد معلومات بعد عن وقوع إصابات جراء ذلك، وفقا لوكالة "رويترز".

ما علاقة الشتاء؟


يذكر أن الضربات جاءت في أعقاب هجمات روسية أمس الأحد ألحقت أضرارا بالمباني وخطوط الكهرباء في كييف.

وأدى هجوم بالقنابل الموجهة الروسية في وقت متأخر أمس على مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد إلى إصابة عدة أشخاص.

كما لم يصدر أي تعليق من موسكو بشأن الهجمات.

إلى هذا، تكثف روسيا منذ أغسطس آب هجماتها على أوكرانيا، فيما يقول مسؤولون في كييف إنه محاولة من موسكو لتدمير البنية الأساسية الحيوية اللازمة للتدفئة خلال فصل الشتاء.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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