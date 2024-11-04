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هيئة البث العبرية: تقدم كبير في المحادثات بشأن لبنان - أخبار كلمتك

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هيئة البث العبرية: تقدم كبير في المحادثات بشأن لبنان - أخبار كلمتك

هيئة البث العبرية: تقدم كبير في المحادثات بشأن لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - ذكرت هيئة البث العبرية أن "تقدمًا كبيرًا" أحرزته المحادثات بين إسرائيل ولبنان، ونقلت عن "مصدر مطلع" أن "من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين".

المصدر نفسه قال للهيئة إن الهجوم الإيراني "لن يؤثر على محادثات التوصل إلى تسوية في لبنان".

وأشار المصدر إلى أن التقديرات الأمنية في إسرائيل ترجح أن يكون هناك رد من إيران، لكن المسئولين الأمنيين لا يربطون تاريخ الهجوم بموعد الانتخابات الأمريكية.

وقال إن الإيرانيين أمروا الميليشيات التابعة لهم في المنطقة بزيادة هجماتها على إسرائيل، "لذلك، شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد عمليات إطلاق الطائرات بدون طيار من قبل الميليشيات في العراق".

وأشارت الهيئة إلى أن الولايات المتحدة كانت حرّكت أمس عشرات الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز "بي 52" باتجاه المنطقة.

وقالت إن عشرات الطائرات المقاتلة والقاذفات وصلت إلى الشرق الأوسط، مصحوبة بوحدات للتزود بالوقود من قواعد في أوروبا والولايات المتحدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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