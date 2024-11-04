هيئة البث العبرية: تقدم كبير في المحادثات بشأن لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - ذكرت هيئة البث العبرية أن "تقدمًا كبيرًا" أحرزته المحادثات بين إسرائيل ولبنان، ونقلت عن "مصدر مطلع" أن "من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين".

المصدر نفسه قال للهيئة إن الهجوم الإيراني "لن يؤثر على محادثات التوصل إلى تسوية في لبنان".

وأشار المصدر إلى أن التقديرات الأمنية في إسرائيل ترجح أن يكون هناك رد من إيران، لكن المسئولين الأمنيين لا يربطون تاريخ الهجوم بموعد الانتخابات الأمريكية.

وقال إن الإيرانيين أمروا الميليشيات التابعة لهم في المنطقة بزيادة هجماتها على إسرائيل، "لذلك، شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا في عدد عمليات إطلاق الطائرات بدون طيار من قبل الميليشيات في العراق".

وأشارت الهيئة إلى أن الولايات المتحدة كانت حرّكت أمس عشرات الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز "بي 52" باتجاه المنطقة.

وقالت إن عشرات الطائرات المقاتلة والقاذفات وصلت إلى الشرق الأوسط، مصحوبة بوحدات للتزود بالوقود من قواعد في أوروبا والولايات المتحدة.

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