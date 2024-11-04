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عميد كلية كارتر: المنافسة بين هاريس وترامب متقاربة - أخبار كلمتك

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عميد كلية كارتر: المنافسة بين هاريس وترامب متقاربة - أخبار كلمتك

عميد كلية كارتر: المنافسة بين هاريس وترامب متقاربة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:32 صباحاً - قال الدكتور ألباسلان أوزيرديم، عميد كلية كارتر بجامعة ماسون، إن المنافسة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب في الانتخابات الامريكية متقاربة للغاية، مشيرًا إلى أن الولايات المتأرجحة هي من ستحدد من هو الفائز بالانتخابات الأمريكية.

 

نتيجة الانتخابات الأمريكية

وأضاف «أوزيرديم»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية»، أنه من الصعب على أحد أن يتوقع نتيجة الانتخابات الأمريكية خاصةً أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب النتائج بين ترامب وهاريس، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تمتد نتيجة الإعلان عن الانتخابات الأمريكية لمدة 5 أو 6 أيام بعد انتهاء مدة الانتخابات نظرًا لصعوبة وتقارب النسب بين الطرفين.

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أهم الملفات أمام الرئيس الأمريكي القادم

وتابع عميد كلية كارتر بجامعة ماسون: «هناك عدة قضايا ومجالات ستصنع الفرق بين ترامب وهاريس من ضمنها قضية الاقتصاد الأمريكي وسياسية الضرائب وملف الهجرة  والتعليم، وهذه هي أهم الملفات والقضايا التي ستؤثر وترجح من هو الرئيس الأمريكي القادم».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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